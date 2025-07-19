استشهاد الطفل يحيى النجار بسبب سوء التغذية في غزة

أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، صباح اليوم الجمعة، وفاة الطفل يحيى النجار، جراء إصابته بحالة سوء تغذية حادة، في مشهد مأساوي جديد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة المحاصر.

وكان الطفل النجار من سكان مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد معاناة طويلة مع الجوع وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الطبية وتوقف المساعدات الغذائية.

وتأتي هذه الحادثة المؤلمة في وقت يعاني فيه أكثر من 650 ألف طفل في قطاع غزة من سوء التغذية، بينهم نحو 60 ألفًا وصلوا إلى مراحل شديدة الخطورة، نتيجة حرمانهم من الغذاء والحليب والأدوية الأساسية.

وتحذر المؤسسات الصحية والحقوقية من كارثة إنسانية وشيكة ما لم يتم التحرك الفوري لإدخال المساعدات وإنهاء الحصار المفروض على سكان القطاع منذ شهور