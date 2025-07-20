استشهاد الطفلة رزان أبو زاهر متأثرة بالجوع.. وارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة في غزة

استُشهدت الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام)، صباح اليوم، متأثرة بمضاعفات سوء التغذية والجوع الحاد في محافظة الوسطى بقطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة الأطفال الذين قضوا جوعًا منذ بدء الحرب إلى 71 طفلًا، في ظل استمرار المجاعة الشاملة وانعدام الغذاء والدواء والرعاية الصحية.

وأفادت مصادر طبية أن الطفلة كانت تعاني من ضعف حاد في المناعة وفقر شديد في التغذية، في وقت تفتقر فيه المراكز الصحية لمقومات الرعاية الأساسية نتيجة الحصار المستمر ومنع إدخال المساعدات.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسات حقوقية وإنسانية، فقد استُشهد 620 إنسانًا في غزة بسبب الجوع ونقص الغذاء، فيما لا يزال أكثر من 650 ألف طفل مهددين بالموت البطيء نتيجة سوء التغذية، بينهم نحو 60 ألفًا في مراحل خطرة جدًا بسبب الحرمان من حليب الأطفال والرعاية الطبية.

وفي سياق متصل، استشهد أكثر من 700 مواطن أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية تتبع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال خلال عمليات التوزيع، في مشهد متكرر يكشف عن تعمّد الاحتلال استخدام الجوع كسلاح إبادة جماعية بحق السكان.

وتُحذّر الجهات الصحية من انهيار كامل في المنظومة الصحية والإنسانية في القطاع، مع استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الإغاثية والتموينية، وسط صمت دولي مريب عن هذه الكارثة الإنسانية المتصاعدة.