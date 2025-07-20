12 شهيداً وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال خلال انتظار المساعدات شمال غربي غزة

أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بأن 12 مواطناً استُشهدوا وأُصيب نحو 30 آخرين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع لطالبي المساعدات شمال غربي مدينة غزة، في جريمة جديدة تستهدف المدنيين الذين يحاولون الحصول على ما يسد رمقهم تحت الحصار الخانق.

ووفق شهود عيان، استهدفت قوات الاحتلال الجموع أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وسط حالة من الفوضى والذعر.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة متفاقمة، وسط استمرار القيود المشددة على دخول المواد الغذائية والإغاثية، وتجاهل الاحتلال لكل المناشدات الإنسانية والدولية.