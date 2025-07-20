صحة غزة: المجاعة كارثية و71 طفلاً استُشهدوا جوعاً

في مؤتمر صحفي عاجل، أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن المجاعة في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية، حيث يواجه أكثر من مليوني إنسان الجوع في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية.

وقال الدقران إن "الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بشكل ممنهج في قطاع غزة، والأطفال يموتون جوعاً أمام عدسات الكاميرات بينما العالم صمّ آذانه عن صرخاتهم"، مشيراً إلى أن 71 طفلاً استشهدوا حتى الآن بسبب الجوع وسوء التغذية.

وأضاف أن أكثر من 900 شهيد و6 آلاف مصاب سقطوا أثناء بحثهم عن لقمة العيش في ظل استمرار منع إدخال الإمدادات الإنسانية، محذراً من انهيار الوضع الصحي بالكامل نتيجة منع الدواء والمستلزمات الطبية.

واختتم المتحدث باسم الصحة بغزة بإطلاق نداء عاجل إلى جميع الجهات الدولية والإنسانية للضغط الفوري على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المساعدات، وإنقاذ ما تبقى من أرواح مهددة.