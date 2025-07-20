مجازر المساعدات: 34 شهيداً وجثامين تحت النار والإسعاف عاجز عن الوصول

أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بأن 34 مواطناً استُشهدوا وأُصيب العشرات، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع لطالبي المساعدات شمال غربي مدينة غزة، في جريمة مروّعة جديدة تستهدف مدنيين يبحثون عن لقمة العيش وسط المجاعة والحصار.

ووفق شهود عيان، وقعت المجزرة في منطقة السودانية، حيث فتحت قوات الاحتلال نيرانها بكثافة على جموع المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وسط حالة من الذعر والفوضى.

وتواجه طواقم الإسعاف صعوبات كبيرة في الوصول إلى المكان، حيث لا تزال عشرات الجثامين مكدسة في العراء، نتيجة استمرار إطلاق النار من قوات الاحتلال، ما يعرقل عمليات الإخلاء ويهدد حياة المصابين.

ويأتي هذا الاعتداء الدموي في وقت تعاني فيه غزة من مجاعة متفاقمة، وسط قيود مشددة على دخول الغذاء والدواء، وتجاهل تام من الاحتلال للمناشدات الإنسانية الدولية.