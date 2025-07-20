منظمات المجتمع المدني تدين مجزرة زيكيم بحق المجوعين

أدانت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بحق آلاف المواطنين المجوعين شمال القطاع، بعدما أقدمت دباباته المتمركزة قرب منطقة زيكيم على فتح النار تجاه المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

وأكدت المنظمات أن "قتل عشرات المواطنين المجوعين هو جريمة حرب مكتملة الأركان، ويجب أن يُندى لها جبين الإنسانية"، مطالبةً بتحرك فوري وعاجل من مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، لوقف هذه الجريمة المستمرة بحق سكان القطاع المحاصر.

كما دعت منظمات المجتمع المدني في غزة، نظيراتها في الدول العربية والإسلامية وفي جميع أنحاء العالم، إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل وقف القتل الجماعي، وإنهاء سياسة التجويع الممنهجة التي تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.