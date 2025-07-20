الدفاع المدني: الاحتلال يحشر سكان غزة في 8% من مساحتها ويتعمد الإبادة

حذّر د. محمد المغير، مدير دائرة الإمداد في جهاز الدفاع المدني، من الكارثة الإنسانية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال حشر نحو 2.5 مليون فلسطيني في أقل من 8% من مساحة القطاع.

وأوضح المغير في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن هذه المساحات، المحصورة في غرب مدينة غزة وخانيونس، لا تُعد آمنة بأي شكل، إذ تتعرض لمجازر جوية متواصلة وسط حرمان كامل من الغذاء، في ظل أوضاع إنسانية وبيئية كارثية.

وأضاف أن الاحتلال، من خلال قراره بإخلاء المنطقة الجنوبية من دير البلح، يقلّص ما تبقى من "المساحة الإنسانية" ويكدّس مئات آلاف النازحين في مناطق مكتظة أساساً.

وأكد المغير أن كل مناطق القطاع باتت مستهدفة، محذراً من أن هذه المرحلة من العدوان هي الأخطر منذ بدء حرب الإبادة، حيث يسعى الاحتلال لإنهاء وجود السكان الفلسطينيين تحت ذرائع "الممرات الآمنة" و"المناطق العازلة".