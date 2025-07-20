حماس: مجزرة المساعدات بـ "زكيم" جريمة كبرى وتطهير عرقي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين المجوّعين في نقطة توزيع المساعدات قرب منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة، اليوم، إمعانٌ في حرب الإبادة الوحشية، واستخدام المساعدات والتجويع لاستدراج الأبرياء وقتلهم والتنكيل بهم.

وأضافت الحركة في بيان تلقته "الرسالة نت" أن ما يجري في قطاع غزة هو "جريمة كبرى يُستخدم فيها القتل والتجويع والتعطيش أداة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ما يستدعي من العالم التحرك الفوري لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تُمعن حكومة الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو في تعميقها".

وتساءل بيان الحركة: "كيف يصمت العالم عن وفاة أكثر من سبعين طفلاً بسبب سوء التغذية، وأغلب سكان قطاع غزة يتعرّضون للموت الجماعي، جرَّاء الحصار وسياسة التجويع المُعلَنة التي يفرضها الاحتلال على القطاع منذ مائة وأربعين يوماً؟".

وتابعت: "كيف يرضى العالم وكل من له ضمير حي ببقاء آلاف الأطنان من المساعدات متكدّسة خلف معبر رفح، بينما يموت الناس في غزة من الجوع والعطش والمرض؟!".

وحمّلت حركة حماس الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبة بتحقيقٍ دولي عاجل في الآلية الأمريكية الإسرائيلية المشبوهة لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى آلية للقتل الممنهج للمدنيين.

ودعت الحركة، الأمم المتحدة وكل المؤسسات الإنسانية، إلى التحرّك الفوري لوقف هذه الكارثة، كما طالبتها بفتح معبر رفح فورًا لإدخال المساعدات المتكدّسة، بعيدًا عن تحكّم الاحتلال.

وختمت "حماس" بيانها بدعووة الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها الدينية والقومية والإنسانية، والتحرّك العاجل لفكّ الحصار عن غزة وإسناد الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه، وفق البيان.

وفي واحدة من كبرى المجازر بحق منتظري المساعدات في غزة، استشهد أكثر من 67 فلسطينيًا وأُصيب العشرات من طالبي المساعدات الإنسانية، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة، صباح اليوم الأحد.

وعن شهود عيان، أنّ قوات الاحتلال فتحت نيرانها بكثافة صوب جموع المواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات القادمة من منطقة (زيكيم) شمالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فأوقعت عشرات الشهداء والمصابين، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء.