القسام تعلن قنص جندي واستهداف 3 دبابات في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قنص جندي إسرائيلي كان يعتلي دبابة في حي الشجاعية بتاريخ 11 يونيو/ تموز الجاري، واستهداف 3 دبابات ميركافاة في السابع من هذا الشهر.

وقالت كتائب القسام، في بلاغين اطلعت عليهما "الرسالة نت" إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، "قنص جندي صهيوني يعتلي دبابة "ميركفاه" في محيط مدرسة الناصرة بشارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 11-07-2025م".

وفي بلاغ آخر منفصل، قالت الكتائب إن مقاتليها ومقاتلي سرايا القدس –الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- تمكنوا من "استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوتي "شواظ" و"ثاقب" وقذيفة "تاندوم" في محيط مسجد الرضوان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 07-07-2025م".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، وردًا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.