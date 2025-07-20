مستشفى شهداء الأقصى يحذر من توقف وشيك عن العمل بسبب نفاد الوقود

حذر مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى من توقف كامل عن تقديم خدماته الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، نتيجة نفاد الوقود بشكل تام، وسط انعدام التوريد منذ عدة أيام.

وأوضح المستشفى في بيان عاجل أن هذا التوقف يهدد حياة مئات المرضى، وعلى رأسهم الأطفال، والخدّج في الحاضنات، ومرضى العناية المركزة، ومرضى غسيل الكلى، إضافة إلى المرضى في الأقسام الحساسة الذين يعتمدون بشكل مباشر على الكهرباء لتلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن انقطاع الخدمة الطبية في المستشفى سيؤدي إلى حرمان نحو نصف مليون مواطن في المحافظة الوسطى من الرعاية الصحية، ما ينذر بكارثة إنسانية جديدة في ظل الانهيار المتسارع للقطاع الصحي في غزة.

ودعا المستشفى المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية والدولية والإنسانية، إلى التدخل الفوري والعاجل لتأمين الوقود اللازم وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية، قبل فوات الأوان.