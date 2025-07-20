الدفاع المدني: استشهاد ضابط وإصابة 5 من عناصرنا بقصف "إسرائيلي" على خانيونس

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر ظهر اليوم، نقطة الدفاع المدني التي يقيمها في "المنطقة الإنسانية- الكلية التطبيقية" في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الضابط هاني محمد محمد الدبور، وإصابة 5 من أفراد الطاقم بجروح متفاوته.

ودانت المديرية في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، هذه الجريمة الغاشمة بحق طاقمها، الذي يؤدي الخدمة الإنسانية الطارئة لآلاف النازحين في المنطقة التي يسميها الاحتلال بـ"الإنسانية" في مواصي خانيونس.

وأضافت أن "استهداف الاحتلال طاقم دفاع مدني "القرارة" اليوم يرفع عدد مرات الاستهدافات الاسرائيلية المباشرة لطواقمها داخل نقاط ومراكز عملهم إلى 11 مرة، خلال الحرب، وأكثر من 25 مرة أثناء عملهم في ميادين الأحداث".

وأشارت إلى أنه بارتكاب الاحتلال هذه الجريمة يرتفع إجمالي عدد شهداء الدفاع المدني إلى 134 شهيدًا و336 مصابًا منذ بداية حرب الإبادة، التي ما يزال يقترفها بحق أبناء شعبنا في القطاع.

وأكدت المديرية، أن هذا الاعتداء الغاشم يُعدّ جريمةً جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق الطواقم الإنسانية العاملة في القطاع، ويشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف فرق الإنقاذ والطوارئ.

وتابعت: "هذا الاستهداف الإسرائيلي لن يزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة واجبنا الوطني والإنساني؛ رغم كل المخاطر والتحديات، وأن دماء شهداءنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء والصمود للعالم الإنساني الحر".

وأهابت بالمجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الكاملة لطواقمنا العاملة.