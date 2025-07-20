اللجنة الدولية لكسر الحصار: محاولة تخريب خطيرة تستهدف سفينة "حنظلة" قبيل إبحارها من إيطاليا

كشفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عن تعرض سفينة "حنظلة"، التي تستعد للإبحار ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، لمحاولات تخريب خطيرة أثناء رسوّها في ميناء غاليبولي الإيطالي.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي عاجل، أنه تم العثور على حبل ملفوف بإحكام حول مروحة محرك السفينة، وهو ما كاد أن يتسبب بعطل خطير في المحرك ويُعرض حياة الطاقم للخطر، قبيل انطلاق الرحلة المقررة.

كما تم العثور على مادة كيميائية حارقة داخل إحدى حاويات المياه على متن السفينة، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم بإصابات متفاوتة، وتطلب التدخل الطبي الفوري.

وأكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات لن تثنيها عن مواصلة نضالها الشعبي السلمي، مشددة على أن الرحلة الإنسانية ستستمر في مسارها نحو غزة، بالرغم من التهديدات المتزايدة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الاعتداءات الخطيرة، والمطالبة بتوفير ممر آمن لسفينة "حنظلة"، وضمان عدم تكرار محاولات التخريب أو القرصنة الإسرائيلية التي تستهدف قوافل كسر الحصار.