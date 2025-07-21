مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 58,895 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 140,980، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

06:39 : 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم :

- أيمن صالح الرقب

- وزوجته: إسراء يوسف أبو عليان

- واثنين من أبنائه "عبد الله ، ونور"

- محمود حماد الرقب

01:33 | غارة جوية إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

01:04 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

12:49 : آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة شرقي مدينة غزة

12:22 : غارة جوية إسرائيلية عنيفة جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

12:15 : غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة