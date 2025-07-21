نفاد المواد الطبية والغذائية والوقود من مستشفيات غزة

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، صباح اليوم الإثنين، نفاد جميع المواد الطبية والغذائية والوقود بشكل كامل، ما يهدد بإقفال المستشفيات بقطاع غزة.

وقال أبو سلمية في تصريح صحفي، تابعته "الرسالة نت": "نشعر بالخذلان الكبير من كل العالم وبالأخص من الأمة العربية والإسلامية".

ووجّه أبو سلمية رسالة للعالم، بضرورة فتح المعابر بأسرع وقت وإدخال المساعدات وإنقاذ أهالي قطاع غزة.

وتابع: "نحن أمام إبادة جماعية كبيرة من قتل بالتجويع وقصف الطائرات في القطاع أمام العالم".

وكانت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، قد حذرت أمس، من توقف وشيك عن العمل خلال الساعات القليلة القادمة نتيجة نفاد الوقود بشكل كامل، في ظل انعدام التوريد خلال الأيام الماضية.

وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة حربا ممنهجة يشنها جيش الاحتلال منذ بداية العدوان، من خلال منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وحليب الأطفال إلى القطاع.

وتتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه "إسرائيل" منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.