برنامج الأغذية العالمي: استهداف دموي لقافلة مساعدات في شمال غزة رغم الضمانات "الإسرائيلية"

أدان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان رسمي، استهداف قافلة مساعدات غذائية تابعة له أثناء دخولها شمال قطاع غزة يوم السبت 20 يوليو، ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى والجرحى بين المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات على مشارف المجاعة.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي في بيان وصل "الرسالة نت: أن القافلة، التي ضمت 25 شاحنة محمّلة بإمدادات غذائية حيوية، كانت قد اجتازت نقطة زيكيم الحدودية وتجاوزت آخر حاجز تفتيش قبل دخول غزة، قبل أن تواجه حشودًا كبيرة من المدنيين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على الطعام.

لكن فور اقتراب القافلة، تعرّض المدنيون لإطلاق نار مباشر من دبابات وقناصة إسرائيلية، بحسب البيان، ما أسفر عن "خسارة عدد لا يُحصى من الأرواح" ووقوع إصابات خطيرة تهدد حياة العشرات.

وأكد البرنامج أن هذا الحادث الدموي وقع رغم "الضمانات التي قدمتها السلطات الإسرائيلية" بشأن تحسين ظروف العمل الإنساني، بما في ذلك تعهدات بعدم وجود أو تدخل للقوات المسلحة على مسار القوافل الإغاثية.

وقال برنامج الأغذية العالمي: "يجب ألا تكون هناك أي مجموعات مسلحة بالقرب من أو ضمن قوافلنا الإغاثية. كما يجب أن يتوقف إطلاق النار قرب البعثات الإنسانية فورًا. إن أي عنف يستهدف مدنيين يسعون للحصول على مساعدات إنسانية هو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وشدّد البرنامج الأممي على التزامه بمبادئ الحياد والاستقلالية وعدم التحيز، والتي وصفها بأنها أساس الثقة المجتمعية بعمله، لكنه حذّر في المقابل من أن استمرار هذه الظروف الأمنية الخطيرة قد يضطره إلى وقف عملياته المنقذة للحياة في غزة.

وأشار البيان إلى أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى "مستويات غير مسبوقة من اليأس"، لافتًا إلى أن 90 ألف امرأة وطفل بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية، وأن نحو ثلث السكان لا يجدون ما يأكلونه لأيام.

وذكر البرنامج أن سعر كيس الطحين (1 كغ) تجاوز 100 دولار في الأسواق المحلية، ما يجعل المساعدات الغذائية هي الوسيلة الوحيدة لمعظم السكان للحصول على الطعام.

وأكد البرنامج جاهزيته اللوجستية لتوسيع عمليات الإغاثة داخل غزة، مشيرًا إلى وجود إمدادات قريبة وفرق خبيرة على الأرض، لكنه دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وضمان وصول آمن ودائم ومنظم للعاملين في المجال الإنساني إلى المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة".

وفي ختام بيانه، ناشد برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى التحرك العاجل لتأمين وصول المساعدات الغذائية بشكل آمن، دون عوائق، إلى جميع من هم في أمسّ الحاجة إليها داخل غزة.