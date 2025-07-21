عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة ومخابرات الاحتلال.

وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على أبواب الأقصى وفي محيطه بالبلدة القديمة في القدس، وعرقلت وصول المصلين والمرابطين للمسجد.

ويقتحم المتطرفون اليهود باحات المسجد الأقصى، يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين؛ صباحية وتبدأ الساعة 07:00 وتستمر حتى الـ 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر مدة ساعة ونصف.

وخلال يونيو/ حزيران الماضي، نفّذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحامًا لباحات المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وصعّدت جماعات "جبل الهيكل" الإسرائيلية المتطرفة، من حملات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحجة تنفيذ طقوس تلمودية، في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.