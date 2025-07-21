"أونروا": نتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة

جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه.

وقالت الوكالة، عبر منصة "إكس" يوم الاثنين: "نتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة، بما في ذلك من زملائنا".

وأفادت بارتفاع أسعار المواد الغذائية أربعين ضعفًا، في إشارة إلى تداعيات الحصار المتواصل.

وأضافت "في هذه الأثناء، على مشارف غزة، تحتفظ أونروا بكمية كافية من الغذاء المخزّن في مستودعاتها لتغطية احتياجات جميع سكانها لأكثر من ثلاثة أشهر".

وتابعت "أونروا"، "ارفعوا الحصار، وأدخلوا المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن سياسة التجويع التي ترتكبها "إسرائيل" قتلت 86 فلسطينيًا منهم 76 طفلًا جراء سوء التغذية.