"إسرائيل" تقصف ميناء الحديدة غربي اليمن

قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ميناء الحديدة في اليمن، عبر استهدافه بعدة غارات جوية. بينما توعد وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بمنع إعادة تأهيل وإعمار الميناء.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية، إن سلسلة غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت ميناء الحديدة.

وصرح "كاتس": "سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. نعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية في اليمن".

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أن طيرانه الحربي استهدف منشآت داخل ميناء الحديدة باليمن، وصهاريج وقود وآليات هندسية تعمل على ترميم البنى التحتية في ميناء الحديدة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هذا الهجوم الـ 12 لـ "إسرائيل" على اليمن منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.