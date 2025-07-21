وصفتها بـ "سابقة خطيرة".. وزارة الصحة تدين اختطاف الاحتلال للدكتور مروان الهمص

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأشد العبارات إقدام وحدة مسلحة إسرائيلية خاصة على اختطاف الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار، والمكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية والمتحدث باسم الوزارة، وذلك ظهر اليوم الإثنين، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بيان رسمي صدر عن الوزارة وصل "الرسالة نت"، وصفت الحادثة بأنها "سابقة خطيرة" تمثل استهدافًا مباشرًا لصوت المرضى والجوعى والمعذبين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الدكتور الهمص يُعد من أبرز الأصوات الطبية والإنسانية التي نقلت إلى العالم أوجاع الأطفال الذين يموتون جوعًا، وآلام الجرحى المحرومين من الدواء، وصرخات الأمهات أمام المستشفيات المدمرة.

وأكدت الوزارة أن هذا "العمل الجبان" يُعد محاولة متعمدة لإسكات الحقيقة وحجب معاناة شعب بأكمله يعيش تحت وطأة كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

كما اعتبرت وزارة الصحة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل الإنساني، محملةً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور الهمص، ومطالبةً بـ الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من شبه انهيار تام جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، واستهداف متكرر للطواقم والمنشآت الصحية.