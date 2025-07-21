الصحة: 134 شهيدًا و1,155 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 134 شهيدًا، بينهم 4 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 1,155 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف فرق الإنقاذ.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 59,029 شهيدًا و142,135 إصابة. كما بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 فقط 8,196 شهيدًا و30,094 إصابة.

وفي سياق ما بات يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، أعلنت الوزارة أن من بين الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية 99 شهيدًا وأكثر من 650 إصابة من المدنيين الذين سقطوا أثناء بحثهم عن المساعدات، لترتفع الحصيلة الكلية لهذا النوع من الجرائم إلى 1,021 شهيدًا وأكثر من 6,511 إصابة.