تقرير أممي: 55 ألف سيدة حامل في غزة و11 ألفًا منهن مهددات بالمجاعة

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن هناك نحو 55,000 سيدة حامل في قطاع غزة، في ظل ظروف إنسانية وصحية متدهورة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار الخانق.

وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء السيدات، الآلاف من المتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل، في وقت تفتقر فيه المستشفيات إلى الأدوات والمستلزمات الأساسية، وتعاني أقسام الولادة من ضغط شديد ونقص في الكوادر الطبية.

وأشار التقرير إلى أن 11,000 سيدة حامل على الأقل تعاني من خطر المجاعة وسوء التغذية الحاد، ما يهدد حياتهن وحياة أجنتهن، ويزيد من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة أثناء الحمل والولادة.

وأكدت المنظمة أن استمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والمساعدات الطبية يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتأمين احتياجات النساء الحوامل وتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والغذاء اللازم لهن ولأطفالهن.