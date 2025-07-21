الإعلام الحكومي يدين اختطاف الاحتلال للدكتور الهمص وإعدام مرافقيه جنوب غزة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشدة جريمة اختطاف الاحتلال "الإسرائيلي" للدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار ومدير المستشفيات الميدانية، أثناء توجهه لأداء مهامه الطبية في جنوب القطاع.

وأشار البيان إلى أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة الإسعاف التي كانت تقل الدكتور الهمص، ما أسفر عن استشهاد أحد مرافقيه وإصابة اثنين آخرين، بينهم سائق الإسعاف.

وأكد البيان أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري للإفراج عن الدكتور الهمص ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الطواقم الطبية والإنسانية.