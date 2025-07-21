مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة اثنين بجروح حرجة داخل قطاع غزة

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم، أن جنديًا (إسرائيليًا) قُتل وأُصيب اثنان آخران بجروح حرجة، جراء ما وصفته بـ"حدث أمني صعب" وقع داخل قطاع غزة.

ولم تكشف وسائل الإعلام العبرية تفاصيل إضافية عن طبيعة الحدث أو موقعه الدقيق، وسط حالة من التكتّم والارتباك في الأوساط العسكرية لجيش الاحتلال.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات نوعية ومباغتة خلف خطوط تمركز قوات الاحتلال داخل القطاع، رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على غزة.

وتزامنًا مع ذلك، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر اليومية بحق المدنيين في أنحاء القطاع، في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتفاقم الأوضاع الإنسانية.