حماس تدين اختطاف الاحتلال للدكتور مروان الهمص وتحمّله المسؤولية عن حياته

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي صدر اليوم الإثنين، اختطاف قوات الاحتلال الفاشي للدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، خلال زيارته لمستشفى ميداني تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح.

وأكدت الحركة أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مباشر على سيارة الإسعاف التي كانت تقله، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم الصحفي تامر الزعانين، معتبرة ذلك "إمعانًا في الاستهداف الإجرامي المتواصل للقطاع الطبي وكوادره، سواء بالقتل أو الاعتقال أو الإرهاب".

وحملت (حماس) حكومة الاحتلال الفاشي المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور الهمص، والمئات من الكوادر الطبية المعتقلين في ظروف وصفتها بـ"اللاإنسانية"، داعية المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، إلى إدانة هذه الجريمة والضغط للإفراج عن الأطباء المعتقلين.

وأكدت الحركة أن ما يجري في غزة هو حرب إبادة ممنهجة تستهدف كل أشكال الحياة، وعلى العالم أن يتحرك لوقفها فورًا.