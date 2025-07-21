التجمّع يدعو لمظاهرة قطرية في سخنين ويرحب بالإضراب عن الطعام رفضًا لإبادة غزة

دعا التجمّع الوطني الديمقراطي، في بيان سياسي صدر مساء اليوم الإثنين، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة القطرية التي ستُنظم في مدينة سخنين يوم الجمعة المقبل، الموافق 25 تموز/ يوليو 2025، الساعة الرابعة والنصف عصرًا، رفضًا لما وصفه بسياسة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ورحّب التجمّع بخطوة الإضراب عن الطعام التي أعلنت عنها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والتي سيشارك فيها عدد من القيادات والنشطاء السياسيين والاجتماعيين من الداخل الفلسطيني، إلى جانب نشطاء يهود مناهضين للإبادة، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام في مقر "الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا".

وأوضح البيان أن ما يجري في غزة "ليس مجرد حرب، بل جريمة متكاملة الأركان"، متهمًا (إسرائيل) باستخدام أدوات القتل الجماعي والتدمير والتجويع كسلاح مباشر، في خرق سافر للقانون الدولي والإنساني، مشيرًا إلى "عشرات آلاف الشهداء، وملايين الجياع والمشرّدين، ونظام حصار يمنع الغذاء والماء والدواء عن الأطفال والمرضى والجرحى".

وشدد التجمّع على أن سياسة التجويع "مدروسة وممنهجة، ولا تقل وحشية عن القتل"، وتهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإذلاله، معتبرًا أن ما يجري يستدعي تحركًا شعبيًا عاجلًا ومسؤولية جماعية لمواجهة الجريمة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي أيضًا في ظل تصاعد الاعتداءات من المستوطنين في الضفة الغربية، وارتفاع منسوب التحريض والملاحقات ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل، بما في ذلك الطلاب والعمال والقيادات السياسية، ضمن محاولة لترهيب الفلسطينيين وثنيهم عن أي انخراط وطني أو سياسي.

وأكد التجمّع أنه يعمل ضمن سقف لجنة المتابعة العليا، وبالتنسيق مع مختلف الأطر واللجان الشعبية، للمضي في تحركات فورية وخطوات عملية تُعبّر عن الموقف الشعبي الواضح برفض الإبادة والتجويع، والانتصار لقيم الحياة والحرية والعدالة.