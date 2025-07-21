القوات المسلحة اليمنية تعلن قصف مواقع في (إسرائيل) بطائرات مسيّرة دعمًا لغزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع متعددة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والعدوان الأخير على ميناء الحديدة.

وأفاد البيان أن العملية شملت قصف مطار "اللّد" وهدفًا عسكريًا في منطقة يافا، بالإضافة إلى استهداف ميناء "أم الرشراش"، ومطار "رامون"، وهدف حيوي آخر في منطقة أسدود، باستخدام خمس طائرات مسيّرة، وقد "حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله"، بحسب نص البيان.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن اليمن "ماضٍ في أداء واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، مشددة على الجاهزية الكاملة للتصدي لأي تحركات معادية تهدف إلى منع هذا الدعم.

وأضاف البيان: "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، مشيرًا إلى التزام اليمن الثابت بمواصلة تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني.

وختمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على صمود اليمن في وجه العدوان، وتمسكه بحقه في الرد والانتصار للقضية الفلسطينية.