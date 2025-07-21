حماس ترحب ببيان الـ25 دولة وتدعو لترجمته إلى ضغط فعلي لوقف الإبادة في غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن حكومة المملكة المتحدة و25 دولة أخرى، والذي طالب بوقف الحرب فورًا على قطاع غزة، وندد بسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال (الإسرائيلي)، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الحركة أن إدانة البيان لمجزرة مقتل أكثر من 800 مدني فلسطيني قرب نقاط التحكم الأمريكية–(الإسرائيلية) للمساعدات، تعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة الآلية الإجرامية المستخدمة في تجويع وإذلال الشعب الفلسطيني، وضرورة إنهائها فورًا ومحاسبة المسؤولين عنها.

واعتبرت حماس أن ما ورد في البيان يمثل "اعترافًا دوليًا إضافيًا بحجم الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشي بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك سياسة التجويع الممنهج التي أودت بحياة أكثر من 70 طفلًا، وسط خطر متصاعد بحدوث وفيات جماعية بسبب المجاعة".

ودعت الحركة الدول الموقعة إلى ترجمة مضامين البيان إلى خطوات عملية على الأرض، تضمن وقف حرب الإبادة المتواصلة، ورفع الحصار عن غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري.