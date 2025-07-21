كارثة إنسانية: الجوع يقتل أكثر من ألف مدني منذ مايو

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية، محذرًا من أن البحث عن الطعام بات مميتًا كالقصف.

وأوضح أن الأطباء والممرضين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني أنفسهم يعانون من الجوع الشديد، ما يعكس حجم الانهيار في النظام الإنساني والاقتصادي داخل القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم نتيجة الجوع والمعاناة المرتبطة به منذ نهاية مايو الماضي، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الغذائية والدوائية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير متواترة عن انتشار سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال، وتحذيرات دولية من مجاعة وشيكة قد تحصد أرواح آلاف المدنيين في الأسابيع المقبلة ما لم يتم التحرك العاجل.