حماس: نكثّف تحركاتنا لوقف المجاعة والعدوان في غزة والتوصل إلى اتفاق مشرّف

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة مع الوسطاء والدول والجهات المعنية من أجل إنهاء المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني.

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، 21 تموز/ يوليو، إن "وقف المعاناة الإنسانية في غزة يمثّل أولوية قصوى لقيادة الحركة"، مشددة على أن تحركاتها متواصلة وبمسؤولية عالية في هذا الاتجاه.

وأضاف البيان أن الاحتلال يمارس ابتزازًا داميًا عبر المجازر اليومية بحق المدنيين في محاولة لفرض شروط سياسية، مؤكدة أن الحركة ماضية في مشاوراتها واتصالاتها مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق مشرّف يوقف العدوان، ويضمن إعادة الإعمار، ورفع الحصار، وتأمين حياة كريمة لأهالي غزة.

ودعت الحركة في ختام بيانها إلى تكثيف الجهود الدولية للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.