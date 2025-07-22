عائلة الهمص تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن الدكتور مروان الهمص

أعربت عائلة الهمص في بيان صحفي، عن بالغ قلقها إزاء إقدام قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف نجلها الدكتور مروان شفيق الهمص، مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار ومدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، أثناء قيامه بواجبه الإنساني في رعاية الجرحى والمرضى.

وقالت العائلة في بيانها إن عملية الاختطاف وقعت صباح الاثنين، حيث استخدمت القوة مركبة من نوع جيب لتنفيذ الهجوم، وأطلقت النار على الدكتور الهمص ما أدى إلى إصابته في قدمه، قبل أن تقتاده إلى منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأكدت العائلة أن الدكتور الهمص كان في زيارة لمستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس في إطار عمله، حين تعرّض للهجوم المسلح. وأضافت: "نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة ابننا الدكتور مروان، ونؤكد أن أي مساس بحياته هو مساس بكافة أبناء عائلة الهمص في الوطن والشتات".

وطالبت العائلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره، وضمان سلامته، والعمل على الإفراج الفوري عنه.

من جانبه، أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن اعتقال الهمص يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للطواقم الطبية والمنظومة الصحية في القطاع، مشيراً إلى أن القوة الإسرائيلية اعتقلت الهمص خلال تأديته عمله الإنساني، وأصابت السائق المرافق له، كما استشهد مواطنان كانا قرب المكان، أحدهما صحفي.

وحمّل البرش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور الهمص، لافتاً إلى أن ما جرى يعكس إمعان الاحتلال في استهداف القطاع الصحي، حيث سبق أن قتل أكثر من 1589 من الكوادر الطبية واعتقل أكثر من 360 آخرين منذ بدء العدوان على غزة.