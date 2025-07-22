14 شهيدًا في مجزرة للاحتلال بحق خيام النازحين بمخيم الشاطئ

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجراليوم، مجزرة جديدة بحق النازحين في قطاع غزة، بعد استهدافه بالقذائف المدفعية خيامًا تؤوي نازحين قرب فندق المشتل شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا وإصابة أكثر من 25 آخرين بجراح متفاوتة، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت مصادر طبية، أن الشهداء والإصابات نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، في مشهد مروّع، حيث وصل عدد من الضحايا وقد بُترت أطرافهم، بينما تناثرت أشلاء بعضهم نتيجة القصف.

وأوضحت المصادر أن أغلب الضحايا كانوا نائمين وقت القصف، يعانون من الجوع والإنهاك، بعد أيام من انقطاع المساعدات الغذائية وشح مياه الشرب في المخيمات، نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على غزة.



