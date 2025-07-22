7 شهداء ومصابون باستهداف منتظري المساعدات قرب محور نتساريم

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، جريمة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث استهدف مجموعة من المواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية بالقرب من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن القصف أدى إلى استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وسقوط عدد من الجرحى، بعضهم في حالات حرجة، ما يرشّح حصيلة الضحايا للارتفاع.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق الجرائم اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين، خصوصًا في محيط مناطق توزيع المساعدات، والتي باتت مصيدة موت للفلسطينيين الجوعى، وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وتواصل سلطات الاحتلال تضييق الخناق على قطاع غزة عبر منع دخول المساعدات وقصف مراكز تجمع المدنيين، في وقت تحذر فيه المنظمات الدولية من مجاعة وشيكة تهدد ملايين السكان، بينهم أطفال ومرضى.