اليمن تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين2"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في مدينة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين2"، في تصعيد لافت ضمن دعم اليمن للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية حققت أهدافها بدقة، وأدت إلى توقف حركة المطار بالكامل، مشيرًا إلى أن الانفجار دفع بالمستوطنين إلى الهروب نحو الملاجئ.

ووصف سريع العملية بأنها "ردّ طبيعي على جرائم الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، مؤكدًا أن العمليات اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

ووجه سريع تحية تقدير إلى شعب اليمن على صموده وموقفه المشرّف في مناصرة فلسطين، كما أشاد بصمود المجاهدين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، الذين "يجسدون أعظم ملاحم البطولة في مواجهة الاحتلال".

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، التي دخلت يومها الـ654، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال من قصف وتهجير وتجويع ممنهج، يقابلها تضامن عسكري وشعبي متنامٍ من دول محور المقاومة، وعلى رأسها اليمن.

وتعد هذه الضربة واحدة من أبرز العمليات التي تنفذها صنعاء خارج نطاق البحر، مستخدمة تكنولوجيا صاروخية متقدمة في إطار تصعيدها الميداني للضغط على الاحتلال وفرض معادلات ردع جديدة في المنطقة.