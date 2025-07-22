وزارة الصحة: 86 شهيدًا بينهم 76 طفلًا جراء المجاعة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن عدد ضحايا المجاعة التي تضرب القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي الشامل ارتفع إلى 86 شهيدًا، بينهم 76 طفلًا.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أن المجاعة المستمرة باتت تحصد أرواح الأطفال بشكل متسارع، وسط عجز تام في توفير الغذاء والرعاية الصحية، واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وتحذر الجهات الصحية والدولية من كارثة إنسانية وشيكة، في ظل تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية، لا سيما في مناطق النزوح شمالي القطاع، حيث لا تصل المساعدات ولا تتوفر أبسط مقومات الحياة.