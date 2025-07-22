منظمة الصحة العالمية: 94% من المرافق الطبية تضررت ونصف مستشفيات غزة خارج الخدمة

طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، بالسماح العاجل بدخول المواد الغذائية إلى قطاع غزة، محذرة من التدهور الكارثي في الأوضاع الصحية والإنسانية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي.

وفي بيان لها، دعت المنظمة إلى حماية مقراتها في غزة والإفراج الفوري عن أحد موظفيها الذي جرى اعتقاله أمس من قبل قوات الاحتلال.

وأشارت المنظمة إلى أن 94% من المرافق الطبية في القطاع تعرضت لأضرار مباشرة أو غير مباشرة، فيما خرج نحو نصف المستشفيات عن الخدمة بالكامل بسبب الاستهداف ونقص الوقود والمستلزمات الطبية.

وأكدت المنظمة أن موظفي الأمم المتحدة سيواصلون تقديم خدماتهم في مدينة دير البلح وسط القطاع، رغم المخاطر الكبيرة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية الطواقم الإنسانية والطبية وضمان تدفق الإمدادات الحيوية.