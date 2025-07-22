المركز الفلسطيني للمفقودين: 49 مفقودًا منذ مايو في غزة

قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا إن طواقمه تتلقى بشكل مستمر بلاغات عن مواطنين فقدوا في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وذكر المركز في بيان تابعته "الرسالة نت"، أن 49 شخصًا على الأقل فُقدوا منذ 27 مايو في مناطق توزيع المساعدات، ولا يزال مصيرهم مجهولًا.

وأوضح المركز أن حالات الفقدان تتركز في مناطق شمال وجنوب القطاع، خصوصًا في مواقع توزيع المساعدات ومناطق التوغلات العسكرية.

وأشار إلى أن عددًا من الأهالي فُقدوا في شمال القطاع خلال اليومين الماضيين بعد ذهابهم لتفقد منازلهم، وقد تم توثيق ثلاث حالات منهم حتى الآن.

وأضاف أن هناك بلاغات عن مفقودين في جنوب دير البلح، بعد توغل مفاجئ لقوات الاحتلال يوم أمس، كما أُفيد بعودة عدد من المفقودين في منطقة زيكيم، في حين تأكد وجود شهداء آخرين تعذر انتشال جثامينهم.

وأعرب عن قلق بالغ بشأن د. مروان الهمص، الذي اختُطف من قبل قوة مسلحة مجهولة في رفح بعد إصابته، محملًا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الكشف عن مصيره وضمان سلامته.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى فتح ممرات آمنة تُمكن من تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين، كما حمّل الجهات الدولية والإنسانية مسؤولياتها تجاه المفقودين وذويهم في غزة.

وتواجه فرق الإنقاذ في غزة صعوبات ومخاطر جمّة في ظل الاستهدافات المتواصلة، خلال عملهم في انتشال المصابين والشهداء بمواقع القصف الإسرائيلي.