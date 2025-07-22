الصحة: 101 حالة وفاة بسبب الجوع وأطنان المساعدات تنتظر إذن "إسرائيل"

وثقت وزارة الصحة الفلسطينية، 15 حالة وفاة، بينهم 4 أطفال، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قطاع غزة، بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 101 حالة وفاة، بينهم 80 طفلًا.

بدورها، قال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إن سكان غزة ينهارون ويغمى عليهم بسبب الجوع الشديد.

وبينت الوكالة أن أطنانًا من المساعدات موجودة على الحدود، تنتظر الإذن الإسرائيلي للدخول إلى القطاع، وأن فيه مخزونًا يكفي لكل أهالي قطاع غزة لمدة 3 أشهر.

وشددت أونروا أنه لا يمكن للمرتزقة وقطاعي الطرق أن يشرفوا على توزيع المساعدات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الممنهجة في قطاع غزة، عبر استمرار ارتكاب المجازر ضد المدنيين، وعمليات القصف والنسف وإراقة الدماء، بالتوازي مع فرض حصار مشدد على القطاع، ومنع المساعدات عنه، ما خلق وضعًا معيشيا كارثيا وحالة مجاعة غير مسبوقة.