حماس توجه نداءً لقادة العرب والمسلمين: آن أوان كسر الحصار وإنقاذ غزة من المجاعة

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نداءً عاجلًا إلى قادة الدول العربية والإسلامية، دعت فيه إلى تحرك فوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من المجاعة التي وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل منذ نحو خمسة أشهر، وغياب أي تحرك رسمي فاعل على المستويين العربي والإسلامي.

وأشارت الحركة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة بلغت مرحلة كارثية، حيث ارتقى قرابة المائة من المدنيين، بينهم ثمانون طفلًا، نتيجة سياسة التجويع وسوء التغذية، فيما استشهد نحو ألف فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات.

وانتقدت حماس ما وصفته بالصمت العربي والإسلامي المطبق، مؤكدة أن المواقف المعلنة لا ترتقي إلى حجم الكارثة التي تهدد حياة أكثر من مليونين وربع المليون إنسان في قطاع غزة. واعتبرت أن هذا الصمت يشكل خيبة أمل كبيرة لدى الشعب الفلسطيني، ويمنح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضوءًا أخضرًا للاستمرار في سياسات الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج.

وفي سياق متصل، أعربت الحركة عن استهجانها لاستمرار تكدّس آلاف الشاحنات المحمّلة بالإغاثة الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، في وقت يُفرض فيه على غزة نظام إجرامي لإدارة الحصار والتجويع. كما استنكرت عدم تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في الرياض في نوفمبر 2023، والتي دعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية.

واختتمت حماس بيانها بدعوة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات عملية على الأرض، تبدأ بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الإسرائيليين، وإلغاء كافة أشكال التطبيع، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل الحد الأدنى من المسؤولية السياسية والأخلاقية أمام شعب محاصر يُقتل جوعًا وحرمانًا أمام أنظار العالم.