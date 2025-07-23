المفوضية الأوروبية: الصور القادمة من غزة "لا يمكن تحملها"

دعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "بحرية وأمان وسرعة"..

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Mu

وقالت أورسولا فون دير لاين إن الصور القادمة من غزة حيث تستهدف "إسرائيل" الفلسطينيين طالبي المساعدات الإنسانية، "لا يمكن تحملها".

ودعت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "بحرية وأمان وسرعة"، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وعن استهداف "إسرائيل" لطالبي المساعدات الإنسانية في غزة، قالت: "الصور القادمة من غزة لا يمكن تحملها. عانى المدنيون في غزة معاناة بالغة مدة طويلة. يجب أن ينتهي هذا الآن".

وأكدت أنه "لا يمكن استهداف المدنيين أبدا"، وأن على "إسرائيل" الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي لتحسين الوضع في غزة.