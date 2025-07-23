استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وعائلتها

استشهدت فجر اليوم الأربعاء، صحفية فلسطينية وعائلتها؛ بينهم جنين و4 أطفال، إثر قصف إسرائيلي جوي لمنزل عائلتها في مدينة غزة.

واستشهدت الزميلة الصحفية ولاء الجعبري رفقة وزوجها وأطفالها، باستهداف طائرات الاحتلال لشقتهم السكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وعملت "الجعبري"، قبل استشهادها، مع عدة وسائل إعلام محلية في قطاع غزة.

ونقلت مراسلتنا عن مصادر طبية ومحلية متطابقة، أن جنين الشهيدة الجعبري خرج من بطنها وارتقى شهيدًا من شدة القصف الذي تعرضت له الشقة السكنية. منوهة إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء 8 شهداء.

وذكرت المصادر المحلية أن "الجعبري" ارتقت شهيدة رفقة عائلتها عقب استهداف منزل عائلة المدير الطبي لمجمع الشفاء الدكتور حسن الشاعر.

وباستشهاد الصحفية ولاء الجعبري يرتفع عدد شهداء الإعلام الفلسطيني بقطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 232 شهيدًا، إلى جانب مئات الإصابات.

وتُواصل قوات الاحتلال حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 656 تواليًا، تزامنًا مع استمرار استهداف المدنيين وارتكاب مجازر بحق المجوّعين.



وارتكبت قوات الاحتلال، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدة مجازر وجرائم حرب بحق العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، لا سيما مدينة غزة ودير البلح.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 17 فلسطينيا مدنيًا وإصابة العشرات في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.