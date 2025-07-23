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^200 مثال: غزة العزة

حماس تدعو لأوسع حراك شعبي لكسر حصار غزة وإنهاء المجاعة

الرسالة نت - غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير أمّتنا وكل أحرار العالم إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في كل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت والأحد (27,26,25) تموز/يوليو 2025)، وكل الأيام القادمة، حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة.

وقالت حماس في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء: "لتكن الأيام القادمة صرخةً مدوّية في وجه الاحتلال، وعارًا في جبين الصامتين".

ودعت لانطلاق تظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية، وفي الساحات، وفي الشوارع والجامعات، وعبر كل منصّة إعلامية، وليهتف العالم كلّه: "أوقفوا جريمة التجويع".

وقالت إن ما يجري في غزّة هو لحظة فاصلة في الضمير الإنساني لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/305145

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