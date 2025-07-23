القسام تبث مشاهد جديدة لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته في جباليا

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، مشاهد ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، لاستهداف آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تفجير آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا شمال غزة بعبوة "شواظ" بآلية العمل الفدائي.

وتمكن مجاهدو القسام، وفق الفيديو، من استهداف قوة صهيونية تتحصن في منزل بصاروخ "107"، بالإضافة إلى استهداف "باقر" بعبوة "صدمية"، حيث اعترف العدو بمقتل جندي.

وبينت المشاهد، تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جنود بعبوة "الياسين 105".

ووثقت سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام في جباليا.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.