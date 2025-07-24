حماس: سلمنا للوسطاء ردّنا وردّ الفصائل على مقترح وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر اليوم الخميس، إنها سلمت ردها للوسطاء حول اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي، "حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".

وكان القيادي في حماس، حسام بدران، قال إن الحركة أجرت سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول ردّ حركة حماس على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذه.

وأوضح بدران في تصريح صحفي سابق، أن هذه المشاورات أجريت في إطار الجهود الوطنيّة الفلسطينية المكثفة التي تقودها حركة حماس، وقد شهدت هذه الاتصالات مستوى رفيعا من التشاور العملي والجدي بين حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق وطني موحّد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية.