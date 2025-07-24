مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـ657

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ657 على التوالي، وسط تصاعد الهجمات التي تستهدف الأحياء السكنية ومراكز توزيع المساعدات، وتُخلّف أعدادًا متزايدة من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي أحدث المجازر، استشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المدنيين قرب أبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع. وفي مجزرة أخرى، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال قرب منطقة زيكيم شمال غرب القطاع، حيث أفادت هيئة الإسعاف والطوارئ بانتشال شهيدين و10 مصابين من المكان، بعد استهدافهم أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية.

كما استُشهد أربعة مواطنين وأصيب 25 آخرون في قصف استهدف منزلين في حيي الشيخ رضوان والنزلة شمال مدينة غزة، فيما ارتقى شهيد خامس في قصف استهدف منزلًا لعائلة "عباس" في ذات الحي.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروّعة أسفرت عن استشهاد 8 مواطنين، بينهم أطفال، على مدخل شارع العشرين، من بينهم:

الطفل مصعب النباهين

محمد النباهين

محمود زياد موسى الهور

وفي مدينة غزة، استشهد مواطنان في غارة استهدفت حي الزيتون، وأُصيب آخرون في قصف طال مجموعة من المدنيين قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وفي الجنوب، استشهد مواطن وأصيب اثنان جراء قصف استهدف خيمة نازحين قرب منطقة المواصي غرب خانيونس، بينما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة البطن السمين ومخيم الأرض الطيبة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مناطق انتظار المساعدات، ويحوّلها إلى مصائد موت جماعية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية، وسط صمت دولي مطبق وعجز أممي متواصل عن وقف آلة القتل والتجويع والحصار.