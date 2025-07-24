المكتب الإعلامي الحكومي: المجاعة تتفاقم بغزة وتحذير من روايات زائفة عن المساعدات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن المجاعة في القطاع تتصاعد بوتيرة خطيرة مع استمرار الحصار "الإسرائيلي" الكامل وإغلاق المعابر منذ 145 يوماً، ما يمنع إدخال الغذاء والدواء وحليب الأطفال.

وأكد المكتب أن احتياجات قطاع غزة الأسبوعية من الطحين تتجاوز 500,000 كيس، وأن انعدام الغذاء والماء والدواء أدى إلى تسجيل أكثر من 115 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية في المستشفيات.

وحذر من تداول "روايات زائفة" تروّج لانفراجات إنسانية غير حقيقية، مثل الحديث عن "انكسار المجاعة" أو "دخول مئات الشاحنات"، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية المضلِّلة للاحتلال.

وطالب المكتب جميع دول العالم بالتحرك العاجل لكسر الحصار وفتح المعابر بشكل دائم، مؤكداً ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان يواجهون خطر المجاعة.

كما دعا الفلسطينيين والنشطاء إلى توخّي الدقة ونقل الحقيقة، محذّراً من ترويج الشائعات التي تخدّر الوعي العالمي وتشوّه فظاعة الكارثة الإنسانية الجارية في قطاع غزة.