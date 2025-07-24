21 شهيدًا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أظهرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، صباح اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أن 21 فلسطينيًا استشهدوا نتيجة نيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، من بينهم سبعة أشخاص كانوا في انتظار مساعدات إنسانية.

وأكدت المصادر أن شهداء نُقلوا إلى أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات، بعد استهداف المناطق الخاضعة لعملية توزيع المساعدات، ضمن تصاعد القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.

يأتي هذا رغم الدعوات الدولية المستمرة لوقف التصعيد وتسهيل تدفق المساعدات لإغاثة المدنيين المحاصرين، ولكن الأوضاع على الأرض تشير إلى يقظة مستمرة لقوات الاحتلال تجاه التجمعات المدنية، بما في ذلك طالبي الأغذية والإيواء.

تعكس هذه الحصيلة جزءًا من التفاقم الأخير في وتيرة القصف على المدنيين في غزة، حيث تؤكد تقارير طبية أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال والجرحى، باتوا عرضة لقصف مباشر حتى أثناء انتظارهم للدعم الإنساني. ويأتي هذا في ظل حصار مستمر منذ 7 أكتوبر 2023، وما يصاحبه من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.