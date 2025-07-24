منتدى الإعلاميين يدين حملة التحريض الإسرائيلية ضد الصحفي أنس الشريف

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس 24 يوليو 2025، حملة التحريض التي يشنها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي ضد الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"الحملة التحريضية المسعورة".

وقال المنتدى إن الحملة التي يشارك فيها أيضًا "الذباب الإلكتروني" التابع لإحدى الجهات الرسمية العربية، تستهدف الإعلام المهني الحر، وتسعى إلى تشويه صورة الصحفيين الفلسطينيين الذين يكشفون جرائم الاحتلال ويفضحون زيف الروايات الرسمية المضللة.

وأكد البيان أن استهداف الصحفي أنس الشريف، عقب تغطيته المهنية لما يُسمّى بالمساعدات الإنسانية وفضحه للحقائق المغيبة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الصحافة ومحاولة لإسكات صوت الحقيقة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتجويع ممنهجة في قطاع غزة.

وأوضح منتدى الإعلاميين أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لهجمات سابقة استهدفت الصحفيين الفلسطينيين وهدفت إلى طمس الرواية الفلسطينية، في وقت تزداد فيه الكوارث والمآسي الإنسانية.

وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الزميل أنس الشريف، داعيًا المؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية إلى التصدي للحملة التحريضية، ومحاسبة المحرضين، وتوفير حماية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات المتكررة.