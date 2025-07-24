60 نائبًا أوروبيًا يطالبون بفرض عقوبات على (إسرائيل) ومؤسسة (غزة الإنسانية)

وجّه 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي رسالة قوية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أدانوا فيها الصمت الأوروبي تجاه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مطالبين بتحرك عاجل وفرض عقوبات على إسرائيل وعلى مؤسسة "غزة الإنسانية" المتهمة بالمشاركة في حصار القطاع.

وأكد النواب في رسالتهم أن أطفال غزة يموتون جوعًا بينما تكتفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ"كلمات ضعيفة دون أي فعل حقيقي"، داعين إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد لبحث خطوات فاعلة تشمل اعتماد حزمة عقوبات ضد إسرائيل ومحاسبة الأفراد المتورطين في التواطؤ مع الحصار.

وحمّل البرلمانيون الاتحاد الأوروبي مسؤولية الصمت، مؤكدين أن "التاريخ لن يرحم هذا التواطؤ في وجه المجاعة والإبادة التي يعاني منها سكان قطاع غزة"، وأكدوا أن الوقت قد حان لـ"إنهاء المعايير المزدوجة"، وتقديم حماية فعلية للمدنيين الفلسطينيين.

كما طالب النواب الأوروبيون بفرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية، التي تثار حولها اتهامات بالمشاركة في آليات الحصار، ودعوا إلى فتح تحقيق جدي حول دورها في المأساة المتواصلة في القطاع.

الرسالة جاءت في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من مجاعة وشيكة وانهيار كامل للمنظومة الإنسانية في غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي وغياب ردع دولي فاعل.