داخلية غزة تؤكد : إجراءات قريبة تجاه مؤسسات اتهمت بالفساد

كشف مصدر من الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية بغزة؛ بأن لديها ملفات كاملة تجاه سلوك المؤسسات؛ وأن الفترة القادمة ستشهد تحقيقات كاملة بشأن الشكاوي الواردة؛ والتي من شأنها محاسبة من يثبت تورطه.

وبين المصدر لـ"الرسالة نت"، أنّ الإدارة بدأت باتخاذ إجراءات ضد مؤسسة تلقت عنها عشرات الشكاوي؛ بشأن قضايا فساد ونصب واحتيال ومشاريع وهمية.

وأفاد المصدر أنّ الشكاوي جاءت عن "وقف فلسطين تركيا"؛ ومقرها الرئيس باسطنبول؛ وقد افتتحت مكتبا فرعيا لها في غزة عام 2019؛ لافتا إلى أنه سبق التحقيق مع مديرها بغزة قبيل الحرب الجارية؛ وتعهد في حينه الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.

وذكر المصدر؛ أن المؤسسة من خلال مديرها بغزة وبغطاء من ولي الوقف بتركيا؛ ارتكب مخالفات ترقى لقضايا نصب واحتيال وإهدار أموال متبرعين.

وبين المصدر أن المسؤول عيّن شقيقه وشقيقته ضمن الموظفين وبرواتب عالية على قيود المؤسسة.

كما قام بالطلب من ولي الوقف بتركيا بزيادة راتبه من ألف دولار إلى ثلاثة آلاف دولار منذ بداية الحرب ووافق على الفور

وأوضح أنه تم التحقّق من تلك الشكاوي وجارى استجواب مدير مكتبها بغزة "أ.و"؛ والتحقيق معه؛ واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر أنه لن يسمح لأي شخص يثبت فساده الاستمرار في عمله؛ وسيجري محاسبته وفق القانون.