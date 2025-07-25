حماس: تعاملنا بإيجابية في المفاوضات وتصريحات المبعوث الأمريكي مستغربة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بشأن وقف إطلاق النار في غزة بـ"مسؤولية وطنية ومرونة عالية"، وحرصت على التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي ويخفف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم، إنها قدّمت ردها الأخير بعد مشاورات موسعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والدول الصديقة، وتفاعلت بإيجابية مع كافة الملاحظات التي تلقتها، بما يعكس التزامها الجاد بإنجاح جهود الوسطاء والتعاطي البنّاء مع جميع المبادرات المطروحة.

وأعربت "حماس" عن استغرابها من التصريحات "السلبية" التي أدلى بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تجاه موقف الحركة، مشيرة إلى أن الوسطاء عبّروا عن "ترحيبهم وارتياحهم" لموقف الحركة الأخير، واعتبروه إيجابيًا ويفتح الطريق أمام التوصل إلى اتفاق شامل.

وجددت الحركة تأكيدها على حرصها لاستكمال المسار التفاوضي، والانخراط فيه بما يساهم في تذليل العقبات والوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النارر.